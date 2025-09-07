Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Chor auf Fahrradtour gibt Konzerte im Zwickauer Hauptbahnhof und im Horchmuseum

Der Kammerchor ExSilentio radelt zu seinen Auftritten in Zwickau.
Der Kammerchor ExSilentio radelt zu seinen Auftritten in Zwickau. Bild: Philipp Roth
Der Kammerchor ExSilentio radelt zu seinen Auftritten in Zwickau.
Der Kammerchor ExSilentio radelt zu seinen Auftritten in Zwickau. Bild: Philipp Roth
Zwickau
Chor auf Fahrradtour gibt Konzerte im Zwickauer Hauptbahnhof und im Horchmuseum
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresdner Musiker radeln von Oberfranken gen Dresden. Dabei machen sie für zwei Konzerte am Montagabend und Dienstagmittag in Zwickau Station.

Zwickau.

In den geschichtsträchtigen Audi-/Sachsenringhallen des August-Horch-Museums in Zwickau können Besucher am Dienstag um 13 Uhr einem besonderen Konzert lauschen. Laut Museumssprecherin Annett Lang ist noch nicht fix, wo die Musiker des Kammerchors ExSilentio aus Dresden singen, es werde aber zu hören sein. Bereits am Montagabend singen sie ab 19 Uhr im Zwickauer Hauptbahnhof. Die Musiker machen sich in der Konzertreihe Chorwärts per Fahrrad auf den Weg. Die Sängerinnen und Sänger bieten ein vielseitiges a-cappella-Repertoire, das von klassischer Chorliteratur bis hin zu zeitgenössischen Werken reicht. Besucher im Horchmuseum zahlen den normalen Museumseintritt von 15 Euro für Erwachsene und 13 Euro ermäßigt. (kru/udhe)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
11:27 Uhr
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
1 min.
Orgel plus Schlagzeug: Rockmusik in der Lukaskirche Zwickau-Planitz
Carmen und Friedemann Wutzler (mit Derrick Starks) bei einem früheren Auftritt in Zwickau.
Ein Wiederhören mit Carmen und Friedemann Wutzler bietet ein besonderes Konzert auf dem Planitzer Schlossberg.
Holger Weiß
05.09.2025
1 min.
Sonderschau in Zwickau: Schumanns und ihre Krankheiten
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig.
Ein frühes Trauma, Handverletzungen und Hörschäden: Clara und Robert Schumann hatten gesundheitlich viel durchzumachen. Das beleuchtet eine Sonderausstellung im Schumannhaus.
Konrad Rüdiger
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel