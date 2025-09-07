Chor auf Fahrradtour gibt Konzerte im Zwickauer Hauptbahnhof und im Horchmuseum

Dresdner Musiker radeln von Oberfranken gen Dresden. Dabei machen sie für zwei Konzerte am Montagabend und Dienstagmittag in Zwickau Station.

Zwickau.

In den geschichtsträchtigen Audi-/Sachsenringhallen des August-Horch-Museums in Zwickau können Besucher am Dienstag um 13 Uhr einem besonderen Konzert lauschen. Laut Museumssprecherin Annett Lang ist noch nicht fix, wo die Musiker des Kammerchors ExSilentio aus Dresden singen, es werde aber zu hören sein. Bereits am Montagabend singen sie ab 19 Uhr im Zwickauer Hauptbahnhof. Die Musiker machen sich in der Konzertreihe Chorwärts per Fahrrad auf den Weg. Die Sängerinnen und Sänger bieten ein vielseitiges a-cappella-Repertoire, das von klassischer Chorliteratur bis hin zu zeitgenössischen Werken reicht. Besucher im Horchmuseum zahlen den normalen Museumseintritt von 15 Euro für Erwachsene und 13 Euro ermäßigt. (kru/udhe)