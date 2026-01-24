MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Chorkonzert in Zwickau: Collegium Vocale gastiert in Lukaskirche Planitz

Der Studierendenchor der Uni Jena gibt am Sonntag ein Konzert in der Lukaskirche Planitz.
Der Studierendenchor der Uni Jena gibt am Sonntag ein Konzert in der Lukaskirche Planitz. Bild: Jonathan Schöps
Der Studierendenchor der Uni Jena gibt am Sonntag ein Konzert in der Lukaskirche Planitz.
Der Studierendenchor der Uni Jena gibt am Sonntag ein Konzert in der Lukaskirche Planitz. Bild: Jonathan Schöps
Zwickau
Chorkonzert in Zwickau: Collegium Vocale gastiert in Lukaskirche Planitz
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Studierendenchor der Uni Jena führt am Sonntag A-Cappella-Werke von der Renaissance bis zur Moderne auf

„Ein Licht in der Nacht“ ist das Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit betitelt, das am Sonntag, 16 Uhr in der Lukaskirche Zwickau-Planitz erklingt. Damit wird die Konzertsaison 2026 in der Kirche auf dem Planitzer Schlossberg eröffnet. Die feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Die Lukaskirche wurde vor 150 Jahren geweiht. Das Collegium Vocale,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
28.11.2025
3 min.
Schluss mit „Phantom der Oper“-Look: Turm der Zwickauer Lukaskirche soll weiter restauriert werden
Die helle Seite der Turmfassade an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz ist bereits saniert. Nun soll die dunkle Seite drankommen.
Eine Seite hell und schön, die andere dunkel und marode: Damit soll es am Turm der Lukaskirche in Planitz vorbei sein. Dafür gibt es 440.000 Euro vom Freistaat. Gebraucht wird aber fast doppelt so viel Geld.
Elsa Middeke
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
24.11.2025
2 min.
Neues Buch über Zwickauer Stadtteil Planitz: Alles über den Schlossberg und seine Geschichte
Der Planitzer Schlossberg mit Lukaskirche, Schloss und Schlosskirche. Im Hintergrund Neuplanitz.
Schloss und Schlosskirche, Lukaskirche und Friedhof, Park und Teehaus - der Planitzer Schlossberg ist ein Kleinod. Eine Neuerscheinung würdigt das Ensemble und seine Bedeutung für Zwickau.
Holger Weiß
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
Mehr Artikel