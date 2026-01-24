Chorkonzert in Zwickau: Collegium Vocale gastiert in Lukaskirche Planitz

Zwickau
Studierendenchor der Uni Jena führt am Sonntag A-Cappella-Werke von der Renaissance bis zur Moderne auf
„Ein Licht in der Nacht“ ist das Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit betitelt, das am Sonntag, 16 Uhr in der Lukaskirche Zwickau-Planitz erklingt. Damit wird die Konzertsaison 2026 in der Kirche auf dem Planitzer Schlossberg eröffnet. Die feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Die Lukaskirche wurde vor 150 Jahren geweiht. Das Collegium Vocale,...
