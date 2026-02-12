MENÜ
Wegen eines Unfalls landete „Christoph 46“ kürzlich auf dem Bahnhofsvorplatz.
Bild: Mike Müller/Archiv
Wegen eines Unfalls landete „Christoph 46“ kürzlich auf dem Bahnhofsvorplatz.
Wegen eines Unfalls landete „Christoph 46“ kürzlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Bild: Mike Müller/Archiv
Zwickau
Christoph 46: Lebensretter aus der Luft für Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Drittel der Einsätze von „Christoph 46“ war auf Unfälle zurückzuführen. Herz-Kreislaufprobleme und psychiatrische Notfälle waren weitere Gründe. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte.

Der in Zwickau stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 46“ der ADAC-Luftrettung ist im vergangenen Jahr zu 1482 Notfällen gerufen worden. Insgesamt wurden die drei ADAC-Hubschrauber in Sachsen 2025 zu 3614 Einsätzen alarmiert. Das sind 309 Notfälle weniger als im Vorjahr. Das teilte der Automobilclub mit.
