Christoph 46: Lebensretter aus der Luft für Zwickau

Ein Drittel der Einsätze von „Christoph 46“ war auf Unfälle zurückzuführen. Herz-Kreislaufprobleme und psychiatrische Notfälle waren weitere Gründe. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte.

Der in Zwickau stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 46" der ADAC-Luftrettung ist im vergangenen Jahr zu 1482 Notfällen gerufen worden. Insgesamt wurden die drei ADAC-Hubschrauber in Sachsen 2025 zu 3614 Einsätzen alarmiert. Das sind 309 Notfälle weniger als im Vorjahr. Das teilte der Automobilclub mit.