Regionale Nachrichten und News
  • „Classics unter Sternen“ in Zwickau: Klassenfahrt kommt Bühnenauftritt in die Quere

Hedda Kürzinger an der Harfe. Die Zwickauerin trat schon mehrfach im TV auf.
Hedda Kürzinger an der Harfe. Die Zwickauerin trat schon mehrfach im TV auf. Bild: Udo Hentschel
Hedda Kürzinger an der Harfe. Die Zwickauerin trat schon mehrfach im TV auf.
Hedda Kürzinger an der Harfe. Die Zwickauerin trat schon mehrfach im TV auf. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
„Classics unter Sternen“ in Zwickau: Klassenfahrt kommt Bühnenauftritt in die Quere
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Programmvorschau sollte die 18-jährige Hedda Kürzinger bei „Classics unter Sternen“ die Harfe spielen. Dabei war sie zu dem Zeitpunkt auf Klassenfahrt.

Wer aufmerksam die Liste der angekündigten Musikerinnen und Musiker durchgegangen ist, hat sich gewundert: Zur 22. Auflage von „Classics unter Sternen“ am vergangenen Samstag in Zwickau fehlte auf der Bühne Harfe-Spielerin Hedda Kürzinger. Dabei war die 18-Jährige auf der Homepage des Theaters Plauen-Zwickau zuvor angekündigt worden.
Mehr Artikel