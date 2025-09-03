„Classics unter Sternen“ in Zwickau: Klassenfahrt kommt Bühnenauftritt in die Quere

Laut Programmvorschau sollte die 18-jährige Hedda Kürzinger bei „Classics unter Sternen“ die Harfe spielen. Dabei war sie zu dem Zeitpunkt auf Klassenfahrt.

Wer aufmerksam die Liste der angekündigten Musikerinnen und Musiker durchgegangen ist, hat sich gewundert: Zur 22. Auflage von „Classics unter Sternen" am vergangenen Samstag in Zwickau fehlte auf der Bühne Harfe-Spielerin Hedda Kürzinger. Dabei war die 18-Jährige auf der Homepage des Theaters Plauen-Zwickau zuvor angekündigt worden.