Natalia Willot und Nikolaus Nitzsche treten bei „Classics unter Sternen“ vor großem Publikum auf. Bild: Wendland
Natalia Willot und Nikolaus Nitzsche treten bei „Classics unter Sternen“ vor großem Publikum auf. Bild: Wendland
Zwickau
„Classics unter Sternen“ kehrt auf Zwickauer Hauptmarkt zurück
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hauptmarkt oder Freilichtbühne? Die Antwort auf die Frage nach dem passenden Veranstaltungsort für „Classics unter Sternen“ ist gefunden. Was für „Zwickaus gute Stube“ spricht.

Die Freilichtbühne am Schwanenteich habe zweifellos ihre Vorzüge, findet Matthias Krauß. „5000 Plätze, die lauschige Atmosphäre. Und sie zieht auch jüngeres Publikum“, zählt der Veranstalter von „Classics unter Sternen“ auf. Dennoch kehrt das Musik-Open-Air mit der 22. Auflage am 30. August auf den Hauptmarkt zurück. „Der ist...
