Colour Haze spielen am Samstagabend im Alten Gasometer in Zwickau

Zwickau
Zwei Rockbands sind am 24. Januar auf der Bühne des Alten Gasometers zu erleben.
Colour Haze gilt als feste Größe in der deutschen Psychedelic- und Stoner-Rock-Szene. Am Samstag tritt die vierköpfige Band aus München im Alten Gasometer in Zwickau auf. Seit den frühen 1990er-Jahren aktiv, stehen Colour Haze für einen vielschichtigen, organischen Sound, der schwere, warme Gitarrenriffs mit hypnotischen Grooves und einer...
