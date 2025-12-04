Comedian Torsten Sträter schiebt in Zwickau Überstunden

Für den neuen Programmtitel ist seine Mutter verantwortlich. „Mach mal das große Licht an“, war daheim bei den Sträters ein geflügeltes Wort. Doch erhellte er auch die Köpfe seines Publikums?

Gäbe es eine Wortzähl-App, hätte er seine mal wieder zum Glühen gebracht. Selbst vor der letzten Geschichte stellt er fest, er schulde dem Publikum quasi noch zehn Euro. Also bewegt sich die Uhr auf 23.15 Uhr, als Torsten Sträter sein begeistertes Publikum in der restlos ausverkauften Zwickauer Sparkassen-Arena zunächst zum...