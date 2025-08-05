Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Comeniusweg in Zwickau: Ein 170 Meter langer Abschnitt wird grundhaft erneuert

Ab Montag schließen sich am Comeniusweg weitere Bauarbeiten an.
Ab Montag schließen sich am Comeniusweg weitere Bauarbeiten an. Bild: Stadtverwaltung
Zwickau
Comeniusweg in Zwickau: Ein 170 Meter langer Abschnitt wird grundhaft erneuert
Von Jens Arnold
Die Bauarbeiten beginnen am 11. August und erfolgen bis Dezember in drei Abschnitten.

Die grundhafte Erneuerung des Comeniusweges in Zwickau – zwischen August-Schlosser- und Helmholtzstraße – beginnt am Montag, 11. August. Die Arbeiten schließen sich unmittelbar an die Sanierungsarbeiten der Wasserwerke Zwickau an, heißt es aus dem Tiefbauamt. Auf einer Länge von rund 170 Metern wird der gesamte Straßenaufbau erneuert. Die...
