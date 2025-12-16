Comeniusweg in Zwickau-Oberhohndorf: Nach vier Monaten Sperrung rollt der Verkehr wieder

Zwickau
Der Comeniusweg ist wieder befahrbar. Die Straße erhielt eine massive Asphaltdecke, sowie einen neuen Fußweg und eine Bushaltestelle.
Nach monatelanger Sperrung ist der Comeniusweg im Zwickauer Stadtteil Oberhohndorf ab Mittwoch wieder befahrbar. Auf 170 Metern wurde der Abschnitt zwischen August-Schlosser-Straße und Helmholtzstraße erneuert. Laut Stadtverwaltung erhielt die Fahrbahn eine 65 Zentimeter dicke Asphaltdecke. Außerdem tauschte man Kabel von TV-Anbietern, der...
