„Cool, abwechslungsreich, toll organisiert“: Besucher lüften Geheimnisse verborgener Innenhöfe in Zwickau

Neun Innenhöfe erwachten am Samstag zu neuem Leben. Zwischen Lichterketten, Abba-Musik, Kneipen-Quiz, Cocktails und Burgunderbraten wurde klar, was genau Gäste daran so verzaubert.

Christel Krause (82) strahlt. „Ich war immer traurig, dass hier nichts mehr los war“, sagt sie. „Aber was heute hier auf die Beine gestellt wurde: großes Kompliment.“ Hier: Das ist der Innenhof der Posthalterei in Zwickau am späten Samstagnachmittag. Musik spielt, Menschen drängen auf den Hof, es riecht nach frittierten Nudelbällen,...