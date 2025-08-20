„Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart

Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die kultige Golf-2-Version erinnern. Das Modell läuft ab September in Zwickau vom Band. In Dresden ist es aber jetzt schon zu sehen. Dafür haben Azubis gesorgt.

Sechs Azubis und ein besonderes VW-Modell, das es eigentlich noch nicht gibt: Ab 1. September rollt ausschließlich im VW-Werk in Zwickau und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein ID.3-Sondermodell vom Band, das an den Golf 2 „Fire and Ice" aus den 1990er-Jahren erinnert. Das Golf-2-Modell hat bei Fans bis heute Kultstatus. Im Showroom...