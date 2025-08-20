Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart

Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.).
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.). Bild: Jan-Dirk Franke
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.).
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.). Bild: Jan-Dirk Franke
Zwickau
„Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die kultige Golf-2-Version erinnern. Das Modell läuft ab September in Zwickau vom Band. In Dresden ist es aber jetzt schon zu sehen. Dafür haben Azubis gesorgt.

Sechs Azubis und ein besonderes VW-Modell, das es eigentlich noch nicht gibt: Ab 1. September rollt ausschließlich im VW-Werk in Zwickau und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein ID.3-Sondermodell vom Band, das an den Golf 2 „Fire and Ice“ aus den 1990er-Jahren erinnert. Das Golf-2-Modell hat bei Fans bis heute Kultstatus. Im Showroom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
VW-Werk in Zwickau verliert schon im nächsten Jahr das erste Modell
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band.
2026 bringt Volkswagen eine überarbeitete Version seines Elektro-Erfolgsmodells ID.4 auf den Markt. Dafür muss auch die Produktion umgerüstet werden. Doch das Werk in Zwickau bleibt dabei außen vor.
Jan-Dirk Franke
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
12.06.2025
4 min.
Bleibt das VW-Werk in Zwickau nun doch Produktionsstandort für den Cupra Born?
Läuft seit September 2021 in Zwickau vom Band: Cupra Born.
Eigentlich soll das E-Auto-Modell ab 2027 in Wolfsburg statt in Zwickau gebaut werden. Doch es könnte nun anders kommen. Das sächsische Volkswagen-Werk ist auch darauf angewiesen.
Jan-Dirk Franke
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
Mehr Artikel