Créme brulée oder Pina Colada: Neue Pfannkuchen-Sorten zum Fasching in Zwickau

Faschingssaison ist auch Pfannkuchen-Saison. Zwickauer Bäckereien überraschen mit neuen Sorten. Absolute Lieblinge sind bei Zwickauer Pfannkuchen-Fans ganz klar zwei Varianten.

Fluffig-weich soll er sein, goldbraun von außen und lecker gefüllt von innen: der Pfannkuchen. Bei Zwickauer Bäckereien geht das beliebte Faschingsgebäck derzeit täglich über die Theken. Darunter sind süße Klassiker mit Mehrfruchtmarmelade oder Nutella, aber auch Pfannkuchen mit Eierlikör. Selbst die scherzhafte Senf-Variante wird...