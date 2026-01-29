MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Créme brulée oder Pina Colada: Neue Pfannkuchen-Sorten zum Fasching in Zwickau

Daniel Oeser streut in der Bäckerei des Zwickauer Globus-Einkaufsmarktes Kokosstreusel auf Pfannkuchen.
Daniel Oeser streut in der Bäckerei des Zwickauer Globus-Einkaufsmarktes Kokosstreusel auf Pfannkuchen. Bild: Ralph Köhler
Daniel Oeser streut in der Bäckerei des Zwickauer Globus-Einkaufsmarktes Kokosstreusel auf Pfannkuchen.
Daniel Oeser streut in der Bäckerei des Zwickauer Globus-Einkaufsmarktes Kokosstreusel auf Pfannkuchen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Créme brulée oder Pina Colada: Neue Pfannkuchen-Sorten zum Fasching in Zwickau
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Faschingssaison ist auch Pfannkuchen-Saison. Zwickauer Bäckereien überraschen mit neuen Sorten. Absolute Lieblinge sind bei Zwickauer Pfannkuchen-Fans ganz klar zwei Varianten.

Fluffig-weich soll er sein, goldbraun von außen und lecker gefüllt von innen: der Pfannkuchen. Bei Zwickauer Bäckereien geht das beliebte Faschingsgebäck derzeit täglich über die Theken. Darunter sind süße Klassiker mit Mehrfruchtmarmelade oder Nutella, aber auch Pfannkuchen mit Eierlikör. Selbst die scherzhafte Senf-Variante wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
4 min.
Deutsche-Bank-Gewinn 2025 auf Rekordniveau
Am Tag vor der Bilanzvorlage fand im Hauptsitz der Bank in Frankfurt eine Razzia des BKA wegen des Verdachts der Geldwäsche statt.
Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Getrübt wird der Geschäftserfolg durch neuerliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.
08:02 Uhr
4 min.
Keine Angst vor dem Angstgegner: Handballer "wollen alles"
Deutschlands Handballer spielen um ihre erste EM-Medaille seit dem Titel 2016.
Nach dem Sieg gegen Frankreich träumen die deutschen Handballer vom EM-Gold. Der Hoffnungsträger wirft sich vor dem Halbfinale in einen Rausch. Sorgen bereitet hingegen der Abwehrchef.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
22.01.2026
1 min.
Kinderpower in Zwickau: Singen, Tanzen und Lachen mit der Donikkel-Crew
Zøë und Jasmin treten in Zwickau für Kinder auf.
Zu einem Konzertspaß für Kids lädt die Donikkel-Crew ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
16:25 Uhr
3 min.
Holocaustgedenken in Zwickau: „Denn nur so gibt es ein ‚Nie wieder‘“
Sandy (l.) und Heiko Reinhold (r.) basteln unter Anleitung von Anne Sandmann Kraniche gegen das Vergessen.
Mit einer Mahnwache auf dem Hauptmarkt und einer Faltaktion wurde am Dienstag in Zwickau der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Zentrum standen die Erinnerungen eines jüdischen Zwickauers.
Luise Malinka
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel