Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Crash mit drei Fahrzeugen in Zwickau-Marienthal: 73-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle

Auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau gab es einen Unfall mit tödlichem Ausgang.
Auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau gab es einen Unfall mit tödlichem Ausgang. Bild: Stefan Puchner/dpa
Auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau gab es einen Unfall mit tödlichem Ausgang.
Auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau gab es einen Unfall mit tödlichem Ausgang. Bild: Stefan Puchner/dpa
Update
Zwickau
Crash mit drei Fahrzeugen in Zwickau-Marienthal: 73-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall hat sich am Montag auf der Julius-Seifert-Straße ereignet. Was bisher bekannt ist.

Ein 73-jähriger Mann ist nach einem Unfall auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau verstorben. Er war am Montagmittag mit seinem Kia erst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Skoda und mit einem entgegenkommenden Dacia. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
11:56 Uhr
1 min.
Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz.
Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
23.09.2025
1 min.
Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Laster schiebt Kia auf Dacia
Auf 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach dem Unfall in Zwickau.
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 20.000 Euro. Die Unfallstelle ist in der Nähe einer Haltestelle. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
Mehr Artikel