Crash mit drei Fahrzeugen in Zwickau-Marienthal: 73-jähriger Mann stirbt an der Unfallstelle

Zwickau
Der Unfall hat sich am Montag auf der Julius-Seifert-Straße ereignet. Was bisher bekannt ist.
Ein 73-jähriger Mann ist nach einem Unfall auf der Julius-Seifert-Straße in Zwickau verstorben. Er war am Montagmittag mit seinem Kia erst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Skoda und mit einem entgegenkommenden Dacia. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.
