Crimmitschauer Schüler siegen beim Lego-Wettbewerb in Zwickau

Zwickau
Wie kann Archäologen bei der Arbeit geholfen werden? Schüler aus der Region haben da einige Ideen
Auf dem Scheffelberg-Campus der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist am Samstag das Regionalfinale der „First Lego League“ ausgetragen worden. 14 Teams von Schulen aus der Region traten mit selbst programmierten Lego-Robotern an. Sie sollten kreative Ideen zu der Frage entwickeln, wie Technik Archäologen bei der Arbeit helfen kann. Einen...
