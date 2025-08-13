Crinitzberg: Mann auf historischem Motorrad wird von Auto angefahren

Der 84-jährige Biker musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.
Ein Motorradfahrer (84) ist am Dienstagnachmittag von einem Volkswagen angefahren worden. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Das sagte Annekatrin Liebisch von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. So war es zu dem Unfall gekommen: Der Mann war im Crinitzberger Ortsteil Lauterhofen kurz nach 14.30 Uhr auf einem Schüttoff-Motorrad unterwegs und fuhr auf der Crinitztalstraße in Richtung Obercrinitz, als eine 42-jährige Frau mit einem VW aus einer Grundstückseinfahrt einbog. Sie stieß mit ihrem Auto gegen das Motorrad, wodurch der Fahrer ins Schlingern geriet und stürzte. Dabei erlitt er die Verletzungen. An dem VW und dem historischen Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. (jarn)