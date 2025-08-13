Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ist zu einem Unfall in Lauterhofen gerufen worden.
Die Polizei ist zu einem Unfall in Lauterhofen gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Die Polizei ist zu einem Unfall in Lauterhofen gerufen worden.
Die Polizei ist zu einem Unfall in Lauterhofen gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Zwickau
Crinitzberg: Mann auf historischem Motorrad wird von Auto angefahren
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 84-jährige Biker musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Crinitzberg.

Ein Motorradfahrer (84) ist am Dienstagnachmittag von einem Volkswagen angefahren worden. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Das sagte Annekatrin Liebisch von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. So war es zu dem Unfall gekommen: Der Mann war im Crinitzberger Ortsteil Lauterhofen kurz nach 14.30 Uhr auf einem Schüttoff-Motorrad unterwegs und fuhr auf der Crinitztalstraße in Richtung Obercrinitz, als eine 42-jährige Frau mit einem VW aus einer Grundstückseinfahrt einbog. Sie stieß mit ihrem Auto gegen das Motorrad, wodurch der Fahrer ins Schlingern geriet und stürzte. Dabei erlitt er die Verletzungen. An dem VW und dem historischen Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
11.08.2025
1 min.
Zwickau: Mann erhält Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens
Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.
Der 33-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug nochmal, als ihn die Polizei kontrollieren wollte
Jens Arnold
13.08.2025
1 min.
Motorradfahrer in Mühlleiten verunglückt
Ein Unfall auf der B 283 hat die Polizei auf den Plan gerufen.
Nach dem Unfall auf der B 283 wird der junge Biker schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Heiko Hößler
Mehr Artikel