Cüneyt Akan in Zwickau: Der Comedian gibt den „Drama-King“

Mit seinem Programm ist der Comedian derzeit auf Tour. Im Alten Gasometer zeigte Cüneyt Akan, dass man nicht alles verstehen muss, was im Leben passiert.

„Ladies and Gentleman. Hier kommt der Typ, der so bekannt ist, dass er sogar die erste Reihe füllen kann", kündigt sich Cüneyt Akan selbst an. Inzwischen füllt der gebürtige Hesse mit türkischen Wurzeln auch Locations wie den Alten Gasometer bis nahezu den letzten Platz. Dabei blieb ihm der Ritterschlag für Prominente oder jene, die...