Culitzsch: Spielplatz am Teich wird neu gestaltet

Der Spielplatz am Teich neben der Gartenanlage im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch soll in diesem Sommer neu gestaltet und auf Vordermann gebracht werden. Das kündigte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Technischen Ausschuss an. Möglich werden soll das mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm. Wie Feustel sagte, stehen dafür neben dem...