Cunersdorf auf Wachstumskurs: Warum der Kirchberger Ortsteil bald viele neue Einwohner hat

Der Verfall ist gestoppt, und auch für den Bevölkerungsrückgang trifft das in absehbarer Zeit zu: In Cunersdorf wird aus einer Fabrikruine eine Wohnanlage. Wann die ersten Bewohner einziehen können.

Noch muss man Fantasie aufbringen, um die Wohnanlage in Cunersdorf vor seinem inneren Auge zu sehen. Aber Daniel Hendel hilft. Mit einer Präsentation am Bildschirm, in der aus der ehemaligen Streichgarnspinnerei eine moderne Wohnanlage wird. Und in einem überschaubaren Zeitraum auch Realität: Im Spätsommer/Herbst 2026 soll die viele Jahre dem...