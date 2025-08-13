„Da können Pilzsammler ganz schnell auf den Holzweg geraten“: Experten aus der Region Zwickau raten von Apps ab

Zwickau
Essbar oder giftig? Wer sich mit Pilzen nicht hundertprozentig auskennt, greift oft zur App. Experten aus der Region Zwickau erklären, warum Apps oft falsch liegen – und wo Sammler Hilfe finden.
Im Wald steht ein Steinpilz – aber ist es wirklich einer? Manche Pilzsammler machen in solchen Momenten ein Foto mit ihrem Smartphone und überprüfen das mit einer Pilz-App. Keine gute Idee, sagen Pilzberaterinnen und Pilzberater aus der Region Zwickau. Aber warum eigentlich nicht?
