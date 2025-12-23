MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Damit das Feuer im Tipi weiter brennt: Warum ein Indianercamp bei Zwickau gerade zu Weihnachten Hilfe braucht

Reyk Colditz hütet die Alben mit Fotos vom unbeschwerten Kinder-Abenteuern im Indianercamp Silberstraße wie einen kostbaren Schatz.
Reyk Colditz hütet die Alben mit Fotos vom unbeschwerten Kinder-Abenteuern im Indianercamp Silberstraße wie einen kostbaren Schatz. Bild: Ralph Köhler
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter.
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter. Bild: Repro: Ralph Köhler
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp.
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp. Bild: Ralph Köhler
Reyk Colditz hütet die Alben mit Fotos vom unbeschwerten Kinder-Abenteuern im Indianercamp Silberstraße wie einen kostbaren Schatz.
Reyk Colditz hütet die Alben mit Fotos vom unbeschwerten Kinder-Abenteuern im Indianercamp Silberstraße wie einen kostbaren Schatz. Bild: Ralph Köhler
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter.
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter. Bild: Repro: Ralph Köhler
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp.
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Damit das Feuer im Tipi weiter brennt: Warum ein Indianercamp bei Zwickau gerade zu Weihnachten Hilfe braucht
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder ernten und kochen dort gemeinsam, hören Geschichten und wachsen als Gruppe zusammen. Der Ort ist Rückzugsraum, Abenteuerspielplatz und Halt zugleich. Doch wie lange noch?

Zwickau.

Wenn draußen die Lichterketten leuchten und das Jahr langsam zur Ruhe kommt, blickt Reyk Colditz zurück – und nach vorn. „Weihnachten ist immer so ein Punkt, an dem man innehält“, sagt der Leiter des Freizeitzentrums „Alter Bahnhof“ in Wilkau-Haßlau. „Man schaut, was war – und fragt sich, wie es weitergeht.“ Seine Gedanken wandern dann oft zu einem besonderen Ort: dem Indianercamp in Silberstraße.

Im Sommer knistert dort das Feuer im großen Tipi. Kinder sitzen im Kreis, hören Geschichten, trommeln, lachen. Sie ernten Kartoffeln und Möhren, putzen sie gemeinsam und kochen daraus Suppe über dem offenen Feuer. „Die Kinder haben dann praktisch ein Essen, das sie selbst geerntet und zubereitet haben“, erzählt Colditz. „Das ist wirklich von früh bis spät eine Gesamterfahrung.“

Material in die Jahre gekommen

Jetzt, in der kalten Jahreszeit, liegt das Camp still. Das Tipi ist abgebaut, trocken eingelagert. Doch die Winterpause bringt keine Entspannung. „Man merkt einfach, dass das Material irgendwann in die Jahre kommt“, sagt Colditz. Der Zeltstoff wird spröde, Spielgeräte müssen regelmäßig geprüft werden, neuer Fallschutz ist nötig. „Ohne Spendengelder ist das nicht aufrechtzuerhalten.“

Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter.
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter. Bild: Repro: Ralph Köhler
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter.
Eine besondere Erinnerung: Der junge Reyk Colditz (r.) mit Stefan Günther, dem ersten Camp-Leiter. Bild: Repro: Ralph Köhler

Dabei begann alles mit einer Idee. Anfang der 2000er-Jahre stellte die Stadt dem Sprach-, Bildungs- und Beratungszentrum eine Streuobstwiese zur Verfügung. „Das war ein alter Obsthain, der wurde begradigt und aufgefüllt“, erinnert sich Colditz.

Ein Mitarbeiter erkannte das Potenzial, entwickelte gemeinsam mit der damaligen Geschäftsführung ein Konzept. Stefan Günther, der spätere Camp-Leiter, brachte handwerkliches Können, Erfahrung und Kontakte ein. „Er hat ganz viel rangeschafft – Bauwagen, Spielgeräte, einen Festbau. Damit ging es eigentlich so richtig los.“

Anlage über die Jahre gewachsen

Mit Fördermitteln der „Aktion Mensch“ kam der nächste Schritt. Ein kleines Tipi wurde aufgebaut, später ein großes Sieben-Meter-Zelt. Über Jahre wuchs das Camp Stück für Stück. „Man hat richtig gesehen, wie es immer ein bisschen mehr wurde“, sagt Colditz.

Menschen mit Wissen über Bräuche und Traditionen wurden eingeladen, Kinder bastelten Kopfschmuck, Traumfänger, bemalten Holzpfähle. „Das Camp ist gewachsen – genau wie die Kinder, die hier waren.“

Mehr als bloß Spaß und Erholung

Heute ist das Indianercamp offen für Schulen, Horte, Familien, für Kindergeburtstage, Zuckertütenfeste und Projekttage. Zwischen zehn und 120 Kinder können hier gemeinsam Zeit verbringen. Bogenschießen, Schatzsuche, Barfußpfad – all das gehört dazu. „Das ist mehr als normale Kinder- und Jugenderholung“, betont Colditz. „Man hat Natur, Gruppengefühl und Sinneswahrnehmung. Das ist wirklich ganzheitlich.“

Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp.
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp. Bild: Ralph Köhler
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp.
Der Leiter des SBBZ-Freizeitzentrums Wilkau-Haßlau hat derzeit kommissarisch den Hut auf fürs Camp. Bild: Ralph Köhler

Viele Kinder, die hierherkommen, tragen schwere Rucksäcke. Sie wachsen in schwierigen Familienverhältnissen auf, einige sind traumatisiert. Für sie ist das Camp ein sicherer Ort. „Unser Ziel ist, dafür zu sorgen, dass sie einen ordentlichen Start ins Leben bekommen“, sagt Colditz. Und fügt nachdenklich hinzu: „Den Weltfrieden werden wir nicht retten können – aber man kann seinen Teil dazu tun.“

Wie Leser helfen können

Zum Jahreswechsel wünscht sich der Sozialarbeiter vor allem Gesundheit und neue Kraft. „Und dass wir wirklich eine geeignete Nachbesetzung fürs Indianercamp finden“, sagt er. „Alleine können wir das niemals zusätzlich stemmen.“ Damit das Angebot erhalten bleibt, braucht es finanzielle Hilfe.

Hier setzt die Aktion „Leser helfen“ der „Freien Presse“ an. Gesammelt wird für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes im Indianercamp – für mehr Sicherheit, Inklusion und neue Spielgeräte. Damit auch künftig Kinder lachen, spielen und am Feuer sitzen können.

Wenn zu Weihnachten Kerzen brennen, denkt Reyk Colditz an den Sommer. An Kinder im Tipi. Und an die Hoffnung, dass dieses Feuer auch im neuen Jahr weiter brennt. (tc)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
19.12.2025
4 min.
Ein Ort aus Celinas Kindheit steht auf dem Spiel – warum das Indianercamp „Silverstreet“ dringend Hilfe braucht
Da werden Erinnerungen an die Kindheit wach: Celina Kracmar (24) bestaunt im Freizeitzentrum Wilkau-Haßlau die dort gelagerten Gegenstände aus dem Indianercamp „Silverstreet“.
Das Gelände am Ortsausgang von Silberstraße ist eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Naturerlebnis – das auch für künftige Generationen von Kindern erhalten werden soll.
Thomas Croy
29.11.2025
4 min.
Indianercamp „Silverstreet“: Warum ein besonderer Spielplatz in Wilkau-Haßlau jede Unterstützung braucht
Gero Jahn, der Pädagogische Leiter, im Indianercamp „Silverstreet“ an der Schneeberger Straße im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Silberstraße, in unmittelbarer Nähe am Ortsausgang in Richtung Wiesenburg.
Ein Gelände voller Geschichten, gebaut mit viel Herz – doch die Zeit arbeitet dagegen. Jetzt geht es darum, einen Platz zu bewahren, der für Generationen von Kindern zum sicheren Anker geworden ist.
Thomas Croy
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel