„Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt“: Stern-Combo Meißen von Standing Ovations in Zwickau sichtlich gerührt

Sie gehört zu den dienstältesten deutschen Bands: Die Stern-Combo Meißen um Gründungsmitglied Martin Schreier. Nun gab es fast 60 Jahre danach wieder Gänsehaut – auf beiden Seiten der Bühne.

Etwas abseits tanzt ein Pärchen eng umschlugen. So wie man es in den 70ern tat zu den Klängen von „Je t’aime“ oder eben auch der Stern-Combo Meißen. Was in den ergrauten Köpfen der beiden vorgeht, lässt sich nur erahnen. Ein berührender Anblick ist es allemal. Nicht nur ihre zeitlosen Hits, auch neue Songs, präsentiert die Band um...