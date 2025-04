Das August-Horch-Museum in Zwickau überrascht mit neuen Einblicken

Das Haus in Zwickau offeriert ein vielfältiges Programm für den Frühling. Unter anderen sind Überraschungen für Technikbegeisterte und Kinder sowie mehr Nachhaltigkeit zu erwarten.

Das August-Horch-Museum in Zwickau bietet für das Frühjahr ein umfangreiches Programm an. Die Einrichtung hat jetzt über die geplanten Vorhaben informiert. Beginnend mit dem 31. März werden Fahrzeuge der 1960er-Jahre in den Mittelpunkt gerückt. Unter anderem sind mit offenen Motorhauben ein Goggomobil von 1964, eine Trabant-P60-Limousine von...