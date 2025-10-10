„Das berührt mich sehr“: Zwickaus Publikumsliebling Ute Menzel über Einsamkeit, imaginäre Männer und die Lust aufs Leben

Zwickau
Die Grande Dame des Zwickauer Theaters zeigt in ihrer neuen Rolle, wie man Ängste überwindet und Lebensfreude auf die Bühne bringt. Und verrät, was ihr Mann macht, während sie ihre Texte lernt.
Wenn Ute Menzel über ihre neue Rolle spricht, leuchten ihre Augen. „Ich finde es ganz toll, dass es eine alte Frau ist, über die eine Geschichte erzählt wird“, sagt die 61-Jährige. Und was für eine: María Luisa, die Hauptfigur im gleichnamigen Stück von Juan Mayorga, lebt allein in einem Mietshaus – bis sie beginnt, sich drei Männer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.