Regionale Nachrichten und News
  Das Erfolgsmusical „Der kleine Horrorladen" kehrt zurück auf die Zwickauer Gewandhaus-Bühne

Foto: © André Leischner
Foto: © André Leischner
Zwickau
Das Erfolgsmusical „Der kleine Horrorladen" kehrt zurück auf die Zwickauer Gewandhaus-Bühne
Redakteur
Von Thomas Croy
Im Januar feierte das Stück um die mörderische Pflanze aus dem Weltall Premiere in Zwickau. Wer es verpasst hat, bekommt jetzt eine zweite Chance.

„Fütter mich!“ Die Geschichte vom Blumenladen-Angestellten Seymour und seiner gefräßigen Pflanze Audrey II ist ein Bühnen-Klassiker. Am Theater Plauen-Zwickau hat Christina Schmidt das morbide Musical inszeniert. Das skurril-charmante Stück, dessen Grundlage die Filmkomödie „Kleiner Laden voller Schrecken“ (1960) war, ein B-Movie mit...
