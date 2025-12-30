Das hat die GGZ im nächsten Jahr vor: In Neuplanitz entsteht ein neues Wohngebiet

Zwickau
Der Zwickauer Großvermieter investiert im kommenden Jahr etwa 16 Millionen Euro. Das Geld fließt unter anderem in eine Reihenhaussiedlung und den Umbau eines Wohnblocks.
Der Zwickauer Stadtteil Neuplanitz bekommt ein neues Wohngebiet. Laut der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) beginnt im Januar 2026 der Bau von 20 Reihenhäusern mit Erschließungsstraße, Garagen und Stellplätzen. Die Häuser entstehen an der Allendestraße auf einem Gelände, das bis 2008 von Plattenbauten dominiert wurde....
