„Das ist beschämend“: Fördergeld vom Freistaat Sachsen für Tierschutz soll halbiert werden

Der geplante Doppel-Haushalt sieht deutliche Kürzungen vor. Unter anderem beim Tierschutz. Vereine und Tierheime sind in großer Sorge. Sie befürchten, dass dadurch Sanierungsstau in Tierheimen sowie immenses Tierleid entsteht. Zum Beispiel bei Streunerkatzen, für deren Kastration Geld fehlt.

Karin Junold holt tief Luft, bevor sie sagt: „Es ist beschämend, dass Geld ausgerechnet bei denen weggenommen wird, die am wenigsten protestieren können.“ Damit meint die Leiterin des Tierheims in Crimmitschau die Pläne der sächsischen Landesregierung, die Fördermittel für Tierschutz in den nächsten beiden Jahren auf die Hälfte zu...