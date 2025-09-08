„Das ist eine Sauerei“: Vermieter lässt Haus in Zwickau mit Geschäften und Arztpraxen verwahrlosen

In einem Haus mit Arztpraxen und Geschäften sind die Fahrstühle defekt, der Hausmeister wird nicht bezahlt, die Vermietung reagiert nicht. Mieter und Patienten stellt das vor Herausforderungen.

Mit ihren Zehen ertastet Rose Kern auf dem Weg zur Augenarztpraxis, wo die nächste Treppenstufe beginnt. So erzählt sie es im Gespräch mit der „Freien Presse“. Kern ist 84 Jahre alt und sieht nicht mehr gut. Deshalb nimmt sie lieber den Fahrstuhl als die Treppe – doch die Fahrstühle im Foyer funktionieren nicht. „Das ist eine...