„Das ist schon einmalig“: Neue Erkenntnisse zum Zwickauer Grubenunglück von 1960

Über die Bergwerkskatastrophe vor 66 Jahren ist viel geschrieben worden. Und doch bringt die Aufarbeitung bis heute neue Facetten ans Licht – wie die Aufdeckung eines bislang verborgenen Einsatzes.

Das Datum hat sich älteren Zwickauern eingeprägt: Am 22. Februar 1960, 8.20 Uhr, zerreißt eine Explosion die Stille unter Tage. Im VEB Steinkohlenwerk „Karl Marx" kommt es in rund 1000 Metern Tiefe zu einer Schlagwetterexplosion, Feuer bricht aus. 123 Bergleute sterben. Es ist das schwerste Grubenunglück der DDR-Geschichte.