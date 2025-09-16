Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ralph Koehler/propicture
Zwickau
Das Kino im Alten Gasomter Zwickau lädt zu einer Komödie ein
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Eine Kino-Sensation aus Frankreich kommt auf die Leinwand. Die Kritik schwärmt von einem gelungenen Film.

Zwickau.

Mit mehr als zehn Millionen Zuschauern feierte der Film „Was ist schon normal“ in seinem Entstehungsland Frankreich einen Kassenerfolg. Nun kommt der Streifen am 16. September um 20 Uhr auf die Leinwand im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3. Erzählt wird die Geschichte von Paulo und seinem Vater, die nach einem Raubüberfall vor der Polizei flüchten. Unterschlupf finden sie in einem Reisebus, der Menschen mit Behinderung zu ihrem Urlaub in die Berge bringt. Paulo und sein Vater geben sich als der fehlende Mitreisende Sylvain und dessen Betreuer aus. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein Abenteuer, das alle Beteiligten vor einige Herausforderungen stellt. Karten zur Vorstellung gibt es auch in den „Freie Presse“-Ticketshops. (reu) Foto: Ralph Köhler/Archiv

