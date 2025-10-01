„Das klang schon ziemlich ruppig“: MDR lässt Unterhaltungsshow im Zwickauer August-Horch-Museum platzen

Zwickau
70 Kandidaten sollten kommen, 35 waren schon angemeldet: Das Zwickauer Horch-Museum sollte eigentlich nächste Woche zum Fernsehstudio werden. Jetzt hat der MDR die Aufzeichnung aus Kostengründen abgesagt.
Das Telefon von Annett Lang steht am Mittwoch fast keine Sekunde still. Die Marketingchefin des Zwickauer August-Horch-Museums muss allen absagen, die sich für die MDR-Spielshow „Mach dich ran“ angemeldet hatten. Der öffentlich-rechtliche Sender hat die für den 10. Oktober geplante Aufzeichnung kurzfristig gestrichen. „70 Kandidaten...
