Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Das Restaurant „Neuberts“ in Crimmitschau: Rustikaler Charme und perfekte Steaks

Viel dunkes Holz, Nischen und Ecken: der Gastraum im Restaurant.
Viel dunkes Holz, Nischen und Ecken: der Gastraum im Restaurant. Bild: Andreas Kretschel
Perfekt gebratenes Fleisch, saftige Garnelen: Rumpsteak Surf&Turf im „Neuberts“ in Crimmitschau.
Perfekt gebratenes Fleisch, saftige Garnelen: Rumpsteak Surf&Turf im „Neuberts“ in Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Das Restaurant „Neuberts“: Im Sommer wird auch im Biergarten serviert, Parkplätze gibt es hinter dem Haus.
Das Restaurant „Neuberts“: Im Sommer wird auch im Biergarten serviert, Parkplätze gibt es hinter dem Haus. Bild: Andreas Kretschel
Viel dunkes Holz, Nischen und Ecken: der Gastraum im Restaurant.
Viel dunkes Holz, Nischen und Ecken: der Gastraum im Restaurant. Bild: Andreas Kretschel
Perfekt gebratenes Fleisch, saftige Garnelen: Rumpsteak Surf&Turf im „Neuberts“ in Crimmitschau.
Perfekt gebratenes Fleisch, saftige Garnelen: Rumpsteak Surf&Turf im „Neuberts“ in Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Das Restaurant „Neuberts“: Im Sommer wird auch im Biergarten serviert, Parkplätze gibt es hinter dem Haus.
Das Restaurant „Neuberts“: Im Sommer wird auch im Biergarten serviert, Parkplätze gibt es hinter dem Haus. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Das Restaurant „Neuberts“ in Crimmitschau: Rustikaler Charme und perfekte Steaks
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Steakhaus ist seit vielen Jahren eine Institution in der westsächsischen Stadt. Auch mitten in der Woche bleiben hier selten Tische leer. Doch wie gut ist die Küche eigentlich? Ein Test.

Volker Neubert winkt gleich ab. Nein, aufs Foto möchte der Küchenchef nicht. Zu viel Rummel um seine Person, er mag es nicht. Dabei hat er eigentlich keinen Grund, tiefzustapeln. Seit 25 Jahren gibt es das Lokal. Und es läuft augenscheinlich sehr gut – auch mitten in der Woche. Bei unserem Besuch an einem Dienstagabend sind fast alle Tische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
13:16 Uhr
2 min.
Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild)
Laut einer von der Hamas kontrollierten Behörde sind seit Waffenruhe-Beginn 260 Menschen bei Angriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Nun soll es erneut Opfer bei Vorfällen gegeben haben.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
15.02.2025
4 min.
Butterkrebse, Milchpapier, Wagyu: Im „Schönburger Palais“ in Lichtenstein kommt ein besonderes Menü auf den Tisch
Ein Vorspeisengang im diesjährigen Kochsternstunden-Menü des „Schönburger Palais“: Butterkrebse. Diese besonderen Krabben können im Ganzen gegessen werden. Küchenchef Christian Weidt bäckt sie in Fett aus.
Das Restaurant wetteifert bei den Kochsternstunden mit 45 anderen Lokalen in Sachsen um die Gunst der Gäste. Denen serviert der Küchenchef sechs Gänge. Auf eines verzichtet Christian Weidt aber 2025.
Jan-Dirk Franke
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel