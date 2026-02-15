„Das Risiko, arbeitslos zu werden, steigt“: So schwierig ist die Arbeitsmarktlage im Landkreis Zwickau

Zwickau
Im Januar waren so viele Menschen arbeitslos gemeldet wie seit Jahren nicht. Seit Monaten steigt die Erwerbslosigkeit kontinuierlich an. Eine Branche spielt dabei eine große Rolle.
Der Januar hat noch einmal reingeschlagen. In den Wintermonaten fallen die Arbeitslosenzahlen zwar regelmäßig höher aus. Doch für Andreas Fleischer, Chef der Zwickauer Arbeitsagentur, steht fest: An der Witterung allein liegt es nicht. „Die negative Arbeitsmarktentwicklung, die nicht nur saisonal bedingt ist, hat sich im Januar 2026 weiter...
