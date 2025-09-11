Das sagen Zwickauer zum neuen Namen der Stadthalle: „Zu klein, um eine Arena zu sein“

Zwickaus größte Veranstaltungshalle heißt jetzt „Sparkassen-Arena“. Wie kommt der Name an und wird er sich im Sprachgebrauch der Einwohner durchsetzen? Eine Umfrage.

Die Stadthalle Zwickau ist Geschichte: Seit Montag trägt der bekannte Veranstaltungsort offiziell den Namen „Sparkassen-Arena". Nicht nur am Gebäude, sondern auch auf Ticket-Plattformen wie Eventim ist der Wechsel bereits vollzogen. Die „Freie Presse" hat sich in der Innenstadt umgehört, was die Zwickauerinnen und Zwickau von dem neuen...