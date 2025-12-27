Das sind die fünf meistgelesenen Geschichten des Jahres aus dem Landkreis Zwickau

Zwickau
Ein Rückblick auf die Geschichten, die die Leser in Westsachsen 2025 am meisten bewegt haben. Von der Käferplage in Hirschfeld bis zum Patientenbericht eines Kollegen war alles dabei.
Zusammen bringen sie es auf fast 1,4 Millionen Leser – die fünf Artikel, die die Leser der „Freien Presse“ im zu Ende gehenden Jahr 2025 am meisten interessiert haben. Was sie verbindet: Es sind Geschichten von Menschen. Oder solche, die Journalisten „Blaulichtthemen“ nennen, weil sie die Neugier befriedigen.
