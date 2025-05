Das sind die schönsten Bilder von der MDR-Party auf der Freilichtbühne in Kirchberg

Von Dieter „Maschine“ Birr bis Bell, Book & Candle, von Feuerwehr-Grilltalern bis zum Tanzpaar: Das gab es am Samstag bei der MDR-Show am Borberg zu sehen und zu erleben.

Party, Stimmung, Musik und bestes Wetter: Am Samstag stieg in Kirchberg die live im Fernsehen übertragene Show zur MDR-Aktion „Frühlingserwachen“. Die Kirchberger hatten mit ihrem Einsatz für die Freilichtbühne am Borberg die Fernsehshow in die Stadt geholt. Das sind die Bilder von der Party.