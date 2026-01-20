Das VW-Werk Zwickau und seine Pionierrolle beim Fahrzeugrecycling: Jetzt kommt der Fördermittelbescheid

Zwickau
Künftig sollen nicht nur neue Autos gebaut, sondern auch alte zerlegt werden. Zwickau ist der Pilotstandort für den Konzern. VW kann dabei einen Fördertopf nutzen, den das Land gerade geändert hat.
Es hat lange gedauert, aber jetzt kommt Butter bei die Fische: Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) wird am Mittwoch im Zwickauer VW-Werk einen Fördermittelbescheid für ein Projekt zur Kreislaufwirtschaft übergeben. Die Summe ist vorab noch nicht bekannt, es dürfte sich aber um einen Millionenbetrag handeln. VW Sachsen will zudem...
