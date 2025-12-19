MENÜ
  „Das war ein Traum für mich": Warum sich eine junge Zwickauerin für das Indianercamp in Wilkau-Haßlau stark macht

Da werden Erinnerungen an die Kindheit wach: Celina Kracmar (24) bestaunt im Freizeitzentrum Wilkau-Haßlau die dort gelagerten Gegenstände aus dem Indianercamp „Silverstreet“.
Blick ins Fotoalbum von Celina Kracmar: Als Indianermädchen „Regenbogen“ mit Pfeil und Bogen im Indianercamp.
Mit Interesse blättert die junge Sozialpädagogin in den Chroniken über das Indianercamp in Silberstraße.
Zwickau
„Das war ein Traum für mich“: Warum sich eine junge Zwickauerin für das Indianercamp in Wilkau-Haßlau stark macht
Von Thomas Croy
Das Gelände am Ortsausgang von Silberstraße ist eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Naturerlebnis – das auch für künftige Generationen von Kindern erhalten werden soll.

Celina Kracmar sitzt am Tisch und blättert lächelnd in einem kleinen Fotoalbum. Auf einem der Bilder: ein Mädchen mit bemaltem Gesicht, Schmuck im Haar, auf dem Foto daneben steht sie mit Pfeil und Bogen, stolz und glücklich zugleich. „Da muss ich immer schmunzeln“, sagt die 24-Jährige. „Ich habe mich als Kind so gern als Indianer...
Mehr Artikel