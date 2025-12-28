Das waren 2025 die größten Publikumsmagnete in Westsachsen

Zwickau
Volle Arenen, strahlende Stars und lebendige Feste – so erlebten Tausende Besucher im ausklingenden Jahr die Höhepunkte im Landkreis Zwickau.
Westsachsen erwies sich 2025 erneut als starke Adresse für große Publikumserfolge. Unangefochtener Spitzenreiter war der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring: Mit 256.441 Besuchern am zweiten Juli-Wochenende stellte das Ereignis einen neuen Rekord auf.
