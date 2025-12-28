Das waren 2025 die größten Publikumsmagnete in Westsachsen

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring erzielte im Juli einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 256.441 Fans über das gesamte Wochenende.
Der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring erzielte im Juli einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 256.441 Fans über das gesamte Wochenende. Bild: Andreas Kretschel
Zum Sting-Konzert in Zwickau im Juni kamen 11.300 Zuschauer auf den Platz der Völkerfreundschaft.
Zum Sting-Konzert in Zwickau im Juni kamen 11.300 Zuschauer auf den Platz der Völkerfreundschaft. Bild: Ralf Wendland
Der 31. Straßenfasching in Meerane am 15. Februar zog Massen von Schaulustigen an.
Der 31. Straßenfasching in Meerane am 15. Februar zog Massen von Schaulustigen an. Bild: Andreas Kretschel
Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 110.000 Besucher waren dabei.
Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 110.000 Besucher waren dabei. Bild: Ralf Wendland
4500 Fans auf der ausverkauften Freilichtbühne Zwickau erlebten Anfang Juli das Konzert von Johannes Oerding.
4500 Fans auf der ausverkauften Freilichtbühne Zwickau erlebten Anfang Juli das Konzert von Johannes Oerding. Bild: Ralf Wendland
Insgesamt 4297 Zuschauer strömten im August zu den drei Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ in Zwickau.
Insgesamt 4297 Zuschauer strömten im August zu den drei Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ in Zwickau. Bild: Thomas Croy
Das Ifa-Treffen in Werdau Anfang Mai war ein großes Erfolg mit vielen Zuschauern.
Das Ifa-Treffen in Werdau Anfang Mai war ein großes Erfolg mit vielen Zuschauern. Bild: Andreas Kretschel
Das dreitägige Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz erlebten im Juli rund 6400 Besucher.
Das dreitägige Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz erlebten im Juli rund 6400 Besucher. Bild: Ralf Wendland
Matheo Rehm aus Meerane ergatterte beim Landespokal-Halbfinale zwischen Glauchau und Aue am 17. April das Trikot von Marvin Stefaniak.
Matheo Rehm aus Meerane ergatterte beim Landespokal-Halbfinale zwischen Glauchau und Aue am 17. April das Trikot von Marvin Stefaniak. Bild: Tim Fischer
Der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring erzielte im Juli einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 256.441 Fans über das gesamte Wochenende.
Der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring erzielte im Juli einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 256.441 Fans über das gesamte Wochenende. Bild: Andreas Kretschel
Zum Sting-Konzert in Zwickau im Juni kamen 11.300 Zuschauer auf den Platz der Völkerfreundschaft.
Zum Sting-Konzert in Zwickau im Juni kamen 11.300 Zuschauer auf den Platz der Völkerfreundschaft. Bild: Ralf Wendland
Der 31. Straßenfasching in Meerane am 15. Februar zog Massen von Schaulustigen an.
Der 31. Straßenfasching in Meerane am 15. Februar zog Massen von Schaulustigen an. Bild: Andreas Kretschel
Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 110.000 Besucher waren dabei.
Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 110.000 Besucher waren dabei. Bild: Ralf Wendland
4500 Fans auf der ausverkauften Freilichtbühne Zwickau erlebten Anfang Juli das Konzert von Johannes Oerding.
4500 Fans auf der ausverkauften Freilichtbühne Zwickau erlebten Anfang Juli das Konzert von Johannes Oerding. Bild: Ralf Wendland
Insgesamt 4297 Zuschauer strömten im August zu den drei Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ in Zwickau.
Insgesamt 4297 Zuschauer strömten im August zu den drei Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ in Zwickau. Bild: Thomas Croy
Das Ifa-Treffen in Werdau Anfang Mai war ein großes Erfolg mit vielen Zuschauern.
Das Ifa-Treffen in Werdau Anfang Mai war ein großes Erfolg mit vielen Zuschauern. Bild: Andreas Kretschel
Das dreitägige Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz erlebten im Juli rund 6400 Besucher.
Das dreitägige Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz erlebten im Juli rund 6400 Besucher. Bild: Ralf Wendland
Matheo Rehm aus Meerane ergatterte beim Landespokal-Halbfinale zwischen Glauchau und Aue am 17. April das Trikot von Marvin Stefaniak.
Matheo Rehm aus Meerane ergatterte beim Landespokal-Halbfinale zwischen Glauchau und Aue am 17. April das Trikot von Marvin Stefaniak. Bild: Tim Fischer
Zwickau
Das waren 2025 die größten Publikumsmagnete in Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volle Arenen, strahlende Stars und lebendige Feste – so erlebten Tausende Besucher im ausklingenden Jahr die Höhepunkte im Landkreis Zwickau.

Westsachsen erwies sich 2025 erneut als starke Adresse für große Publikumserfolge. Unangefochtener Spitzenreiter war der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring: Mit 256.441 Besuchern am zweiten Juli-Wochenende stellte das Ereignis einen neuen Rekord auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:29 Uhr
1 min.
18 Jahre vermisst: Ailton kauft Torjägerkanone zurück
Fan-Liebling in Bremen: Der Brasilianer Ailton beim Abschiedsspiel von Diego. (Archivbild)
Jeder Torschützenkönig einer Bundesliga-Saison erhält als Auszeichnung eine Kanone. Der Brasilianer Ailton hat seine lange vermisst - bis jetzt.
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
11:21 Uhr
8 min.
Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ entscheiden: Wer wird Westsachse des Jahres 2025?
Gesucht wird ab sofort der Westsachse des Jahres.
Zehn Kandidatinnen und Kandidaten aus dem gesamten Landkreis Zwickau stehen zur Wahl. Jetzt sind Sie gefragt.
von unserer Redaktion
15:29 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Torwart Dominik Reissig verlässt den Fußball-Oberligisten
Torwart Dominik Reissig – hier im Spiel gegen RSV Eintracht am Ball – verlässt den VfB Empor.
Der Verein und der 29-jährige Keeper gehen künftig getrennte Wege. Welche Gründe der Klub für die Trennung nennt.
Torsten Ewers
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
17.12.2025
4 min.
Wie sich die Restaurantszene in der Region Zwickau 2025 verändert hat
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an.
Während in manchen Lokalen der Herd künftig kalt bleibt, haben andere Wirte mit der Eröffnung eines eigenen Gasthauses den Neustart gewagt. Furore machte in Zwickau ein Restaurant, in dem nie etwas gekocht worden war.
Elsa Middeke
Mehr Artikel