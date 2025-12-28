Das waren 2025 die größten Publikumsmagnete in Westsachsen

Der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring erzielte im Juli einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 256.441 Fans über das gesamte Wochenende. Bild: Andreas Kretschel

Zum Sting-Konzert in Zwickau im Juni kamen 11.300 Zuschauer auf den Platz der Völkerfreundschaft. Bild: Ralf Wendland

Der 31. Straßenfasching in Meerane am 15. Februar zog Massen von Schaulustigen an. Bild: Andreas Kretschel

Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 110.000 Besucher waren dabei. Bild: Ralf Wendland

4500 Fans auf der ausverkauften Freilichtbühne Zwickau erlebten Anfang Juli das Konzert von Johannes Oerding. Bild: Ralf Wendland

Insgesamt 4297 Zuschauer strömten im August zu den drei Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ in Zwickau. Bild: Thomas Croy

Das Ifa-Treffen in Werdau Anfang Mai war ein großes Erfolg mit vielen Zuschauern. Bild: Andreas Kretschel

Das dreitägige Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz erlebten im Juli rund 6400 Besucher. Bild: Ralf Wendland