Das Zwickauer Stadtarchiv öffnet nach Umzug im historischen Sparkassengebäude

Erstmals sind alle Archive an einem Ort vereint. Ein umfangreicher Transport sichert wertvolle Bestände. Der reichhaltige historische Bestand kann wieder eingesehen werden.

Das Stadtarchiv Zwickau öffnet nach zweijähriger Schließung und einem Umzug am 7. Oktober wieder seine Türen. Es ist nun im ehemaligen Sparkassengebäude an der Crimmitschauer Straße untergebracht, das für diesen Zweck aufwendig umgebaut wurde. Erstmals hat das Archiv damit ein eigenes, zentral gelegenes und gut sichtbares Domizil. Dort kann...