  • Daten-Panne in Zwickau: Wasserwerke verschicken 4000 Rechnungen an falsche Adressen

Ende vergangener Woche wurden Rechnungen mit fehlerhaften Adressdaten verschickt.
Etwa 4000 Rechnungen landeten beim Empfänger mit falschen Adressdaten. Daher stimmten auch die Zählerstände nicht. Foto:
Mit den falschen Rechnungen könnte auch der Datenschutz verletzt worden sein.
Zwickau
Daten-Panne in Zwickau: Wasserwerke verschicken 4000 Rechnungen an falsche Adressen
Von Frank Dörfelt
Tausende Haushalte haben dieser Tage Post von den Zwickauer Wasserwerken bekommen. Doch statt ihrer Wasserrechnung steckten im Kuvert die Daten von ganz anderen Kunden. Wie kann das passieren?

Zunächst schien alles wie jedes Jahr. Peter Schulze, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen mag, holte die Jahresabrechnung der Wasserwerke Zwickau aus seinem Briefkasten. „Ich hatte mit einer kleinen Nachzahlung gerechnet“, erzählt er der „Freien Presse“. Doch als er den Betrag sah, musste er zweimal...
Mehr Artikel