Daten-Panne in Zwickau: Wasserwerke verschicken 4000 Rechnungen an falsche Adressen

Tausende Haushalte haben dieser Tage Post von den Zwickauer Wasserwerken bekommen. Doch statt ihrer Wasserrechnung steckten im Kuvert die Daten von ganz anderen Kunden. Wie kann das passieren?

Zunächst schien alles wie jedes Jahr. Peter Schulze, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen mag, holte die Jahresabrechnung der Wasserwerke Zwickau aus seinem Briefkasten. „Ich hatte mit einer kleinen Nachzahlung gerechnet“, erzählt er der „Freien Presse“. Doch als er den Betrag sah, musste er zweimal... Zunächst schien alles wie jedes Jahr. Peter Schulze, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen mag, holte die Jahresabrechnung der Wasserwerke Zwickau aus seinem Briefkasten. „Ich hatte mit einer kleinen Nachzahlung gerechnet“, erzählt er der „Freien Presse“. Doch als er den Betrag sah, musste er zweimal...