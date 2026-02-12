Datenpanne bei den Wasserwerken Zwickau größer als zunächst bekannt: Namen inklusive Bankdaten einsehbar

Die Datenschutzbeauftragte des Freistaats Sachsen untersucht die Datenpanne bei den Wasserwerken. Die falschen Adressaten können umfangreiche Informationen über die echten Kunden nachlesen.

Das Telefon der Wasserwerke steht seit Tagen nicht still. Nach einer Datenpanne, bei der rund 4000 Kunden falsch adressierte Jahresrechnungen erhielten, brach die Telefonanlage zeitweise zusammen. Ein Druckdienstleister hatte den Fehler verursacht, der offenbar gravierender ist als zunächst angenommen: Es wurden persönliche Daten offengelegt.