ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  Dauerbaustelle auf der A 72 bei Zwickau: Gute Nachrichten für Autofahrer

Auf der A 72 bei Zwickau ist eine Baustelle beendet.
Auf der A 72 bei Zwickau ist eine Baustelle beendet. Bild: Soeren Stache/dpa
Auf der A 72 bei Zwickau ist eine Baustelle beendet.
Auf der A 72 bei Zwickau ist eine Baustelle beendet. Bild: Soeren Stache/dpa
Zwickau
Dauerbaustelle auf der A 72 bei Zwickau: Gute Nachrichten für Autofahrer
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Autobahn GmbH hat die Fahrbahn auf einem 4,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost erneuern lassen. Nun verschwindet die Baustelleneinrichtung.

Pendler, die über die A 72 bei Zwickau fahren, können aufatmen: Eine Baustelle, die auch für ein Tempolimit gesorgt hat, ist Geschichte. Der Ausbau eines rund 4,8 Kilometer langen Teilstücks zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost in Richtung Chemnitz. Die Fahrbahn wurde auf 12,5 Meter verbreitert. Zwei Talbrücken mit einer Gesamtlänge von 865...
