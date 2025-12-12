Dauerbaustelle auf der A 72 bei Zwickau: Gute Nachrichten für Autofahrer

Zwickau
Die Autobahn GmbH hat die Fahrbahn auf einem 4,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost erneuern lassen. Nun verschwindet die Baustelleneinrichtung.
Pendler, die über die A 72 bei Zwickau fahren, können aufatmen: Eine Baustelle, die auch für ein Tempolimit gesorgt hat, ist Geschichte. Der Ausbau eines rund 4,8 Kilometer langen Teilstücks zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost in Richtung Chemnitz. Die Fahrbahn wurde auf 12,5 Meter verbreitert. Zwei Talbrücken mit einer Gesamtlänge von 865...
