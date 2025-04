„Definitiv der Genickbruch“: Wie ein Friseurgeschäft in Wildenfels wegen der Rückzahlung von Coronahilfe in Nöte gerät

Die Pandemie haben die Gerschlers einigermaßen überstanden, doch fünf Jahre danach steht die Existenz des Salons von Anke Gerschler infrage. Verstehen können die Wildenfelser das nicht.

Von der Straße aus übersieht man es schnell, das kleine Friseurgeschäft in einem Hinterhof im Wildenfelser Ortsteil Schönau. Drei Waschbecken, fünf Trocknerplätze, alles schlicht, kein Schickimicki. Ein Friseursalon, wie er auf dem Dorf eben so ist. Anke Gerschler führt ihn in zweiter Generation, eine Fachkraft hat sie noch angestellt....