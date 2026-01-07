MENÜ
  • Demente Bettnachbarin beschmiert sich in Zwickauer Krankenhaus mit Kot: Was, wenn der Klinik-Aufenthalt zum Albtraum wird?

Demente Bettnachbarin beschmiert sich in Zwickauer Krankenhaus mit Kot: Was, wenn der Klinik-Aufenthalt zum Albtraum wird?
Eine belastende Situation im Krankenhaus wird für eine 71-Jährige zur Zerreißprobe. Sie sucht Hilfe, erhält Antworten – und bleibt dennoch ratlos. Der Fall zeigt Lücken im Umgang mit Beschwerden.

Als die Schreie wieder einsetzen, steht Ingrid Kober auf. Die 71-Jährige liegt seit Tagen zur Untersuchung im Doppelzimmer der Neurologie-Station des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau. Neben ihr: eine demente Frau, die ruft, stöhnt, um Hilfe fleht. „Mir tut das so weh. Immer noch“, sagt Kober heute, ein Vierteljahr später. „Das geht mir...
