Demenz: Film und Gespräch mit HBK-Psychiater im „Gaso“ in Zwickau

Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz Zwickau und das Heinrich-Braun-Klinikum bringen am Donnerstagnachmittag und -abend ein gesellschaftlich immer relevanteres Problem ins Gasometer. Mit dem Film „Vergiss mein nicht“ wird das Thema Demenz auf die Leinwand gebracht. Zuvor sind ab 17 Uhr Gespräche mit Vertretern von Projekten und Initiativen aus Zwickau und dem Landkreis an deren Infoständen möglich. Ab 18 Uhr soll der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Horst J. Koch einen Impulsvortrag zum Thema Demenz halten. Um 19 Uhr soll der Dokumentarfilm „Vergiss mein nicht“ (FSK 0, 88 Minuten) von David Sieveking gezeigt werden, im Anschluss ist ein Expertengespräch geplant. (kru)