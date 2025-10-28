Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Adrian Stähli
Bild: Adrian Stähli
Zwickau
Demenz: Film und Gespräch mit HBK-Psychiater im „Gaso“ in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Horst J. Koch steht am Donnerstagabend nach einem Film zum Thema Demenz mit weiteren Experten zum Gespräch bereit.

Zwickau.

Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz Zwickau und das Heinrich-Braun-Klinikum bringen am Donnerstagnachmittag und -abend ein gesellschaftlich immer relevanteres Problem ins Gasometer. Mit dem Film „Vergiss mein nicht“ wird das Thema Demenz auf die Leinwand gebracht. Zuvor sind ab 17 Uhr Gespräche mit Vertretern von Projekten und Initiativen aus Zwickau und dem Landkreis an deren Infoständen möglich. Ab 18 Uhr soll der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Horst J. Koch einen Impulsvortrag zum Thema Demenz halten. Um 19 Uhr soll der Dokumentarfilm „Vergiss mein nicht“ (FSK 0, 88 Minuten) von David Sieveking gezeigt werden, im Anschluss ist ein Expertengespräch geplant. (kru) Foto Adrian Stähli

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
24.09.2025
1 min.
Zwickau: Doku über Massenmord beim Todesmarsch
Nach einem Besuch in der Wismut-Kunst-Schau können Besucher am Donnerstag einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Dokumentarfilm schauen.
Konrad Rüdiger
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
14:45 Uhr
1 min.
Influencern wird in Werdau hinters Smartphone geschaut
Viele Jugendliche haben Vorbilder in den Sozialen Medien. Die positiven wie kritischen Auswirkungen werden im King-Zentrum beleuchtet.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel