„Denken Sie an Walter Lübcke“: Morddrohung gegen Zwickauer OB Constance Arndt

Eine Nachricht mit Bezug auf den erschossenen CDU-Politiker aus Hessen ist am Wochenende auf dem Kontaktformular der Stadtverwaltung eingegangen. Wie geht Arndt damit um?

Es sind nur acht Worte, aber die haben es in sich: „Denken Sie an Walter Lübke. Immer schön aufpassen.“ Diese Nachricht ist am vergangenen Wochenende per digitalem Kontaktformular bei der Stadt Zwickau eingegangen, adressiert an Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau). Man muss von einer Morddrohung sprechen. Denn der...