  • Depeche-Mode-Coverband Forced To Mode liefert in Zwickau Show der Extraklasse ab

Zwickau
Depeche-Mode-Coverband Forced To Mode liefert in Zwickau Show der Extraklasse ab
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die drei Berliner Musiker von Forced To Mode, die als weltbeste Depeche Mode-Coverband gelten, haben in der Sparkassen Arena in Zwickau rund 2.500 Fans mit ihrer Show begeistert.

Depeche Mode, die Meister des „Synth-Rock“, in Zwickau? Die Augen geschlossen und allein die Musik in den Ohren, hätte man das tatsächlich denken können. Aber nein: es waren die Musiker von Forced To Mode (F2M), die Freitagabend die Sparkassen Arena mit einer spektakulären Tribute-Show zum Beben gebracht haben. Die drei Musiker aus Berlin...
