„Der ist echt gut“ – Zwickauer Straßenbahnfahrer begeistert FSV-Fans nach Heimsieg der „Schwäne“

Nach dem 1:0-Sieg des FSV Zwickau strömen Fußballbesucher gut gelaunt in die Straßenbahn. Fahrer Steffen Schranil sorgt mit Freundlichkeit und Witz für zusätzliche Stimmung auf der Heimfahrt.

Gut gelaunt haben die Anhänger des FSV Zwickau am Samstagnachmittag den Heimweg nach dem 1:0 der „Schwäne“ über den Greifswalder FC aus der GGZ-Arena angetreten. Zur guten Stimmung trug nicht nur der Sieg in der Regionalliga bei, sondern auch die Atmosphäre in der Straßenbahn. Kaum war eine Tram abgefahren, stand an der Haltestelle...