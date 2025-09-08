„Der Letzte Takt“ im Kino Casablanca in Zwickau

Nach drei Musikfilmen draußen auf der Kirchberger Freilichtbühne geht es nun wieder nach drinnen ins Zwickauer Gasometer. Es bleibt aber musikalisch.
Mit dem September wird der Kinodienstag des Alten Gasometers in Zwickau vom Freiluftevent wieder zum Indoor-Kino. Im Kino Casablanca im Alten Gasometer in Zwickau läuft an diesem Dienstagabend um 20 Uhr ein Film voll schwarzem Humor aus Island. „Der letzte Takt“ handelt von einem isländischen Kammerorchester vor dem Bankrott. Da kündigt ein weltberühmter Cello-Megastar unerwartet an, nach Jahrzehnten in seine Heimat Island zurückzukehren. Er soll das Ensemble wieder ins Rampenlicht holen, so die Hoffnung. Bis der Heilsbringer sein wahres Gesicht als egozentrisches Ekel offenbart. Eine makabre Komödie – ideal, um im gemütlichen Kinosaal zuzusehen, wie die Katastrophe ihren Lauf nimmt. Der Film ist frei ab 16 Jahren. Der Eintritt kostet 4 Euro. (süßn)