„Der Schneehase“: Ein magisches Familienmusical verzaubert in Zwickau

Zwickau
Die fünfjährige Luise hält Peter für den Weihnachtsmann. Ihr Schneehase Sebastian ist verschwunden. Wer hat ihn entführt? Immer mehr Kinder suchen ihre Haustiere.
Mit „Der Schneehase“ ist am Mittwoch, 17. Dezember, 17 Uhr, im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau ein zauberhaftes Musical für die ganze Familie zu erleben. Und darum geht es: Am Morgen des Heiligen Abends wachen die Obdachlosen Peter und Paul unter dem Weihnachtsbaum des Weihnachtsmarktes auf und kriechen aus ihren Pappkartons....
